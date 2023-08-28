У антикорупційній раді при Міноборони розповіли деталі перевірки у справі про куртки для ЗСУ

Куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали розслідувачі. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») за результатами попередньої перевірки розповів голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець.

«Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у Збройні сили України. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку», – розповів голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

За його словами, Громадська антикорупційна рада також встановила, що Міноборони не мало тих інвойсів (рахунок-фактура – ред.), які мають журналісти. Саме інвойси, в яких зазначена ціна в турецьких документах. Тому що ці документи подає винятково турецька сторона при тому, коли відвантажує товар. І в принципі Міністерство оборони не повинно було мати цих документів.

«Крім того, ми ще встановили, що Міноборони почало отримувати в жовтні 2022 року ці куртки. При цьому, виробник чи постачальник не отримав всієї передоплати за договором. Ми з’ясовуємо, чому так відбувалося. Це точно не шкодило Збройним силам України. Але такі речі були. Крім того, вся партія, яка була поставлена, вона була у повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але за участі Командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті. Тому на сьогоднішній день Громадська антикорупційна рада планує здійснити виїзд на склад чи на склади, де зберігаються ці куртки. Ми спілкуємось з військовослужбовцями. Для мене не стоїть питання чи це були літні чи зимові куртки. Вони однозначно були зимові», – пояснює Євген Грушовець.

Щодо завищених цін, за його словми, це питання точно не до Міністерства оборони. Бо, коли там підписували контракти, то в контракті вказувалась ціна. І, враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, – це по суті Міноборони абсолютно не стосується, каже Грушовець.

«Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, тому що вона склалася з початок війни, коли було дуже мало людей і він прийняв таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати. Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу. Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання», – додає він.

Також Грушовець наголосив, що загалом курток для ЗСУ закуповувалось більше, аніж 180 тисяч, про що писали журналісти. І робило це Міноборони у різних компаній. Навіть у тому числі – українських. Чи дійсно була корупційна складова в ціні і чи дійсно ці куртки купували «неправильно» – Громадська антикорупційна рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом.

Нещодавно журналіст «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив розслідування, за яким до закупівель Міноборони курток за завищеною ціною може бути причетним родич депутата від Слуги народу». Раніше про ці закупівлі писав і журналіст та засновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Представники Міноборони на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності показали куртки, які виглядали, як зимові і пообіцяли позов проти журналістів.

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі журналістові Михайлу Ткачу і народній депутатці, голові антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіній. Якщо куртки виявляться зимовими – Радіна має скласти мандат, а Ткач піти з професії. Ткач натомість запропонував Резнікову укладати не парі, а договори про закупівлі за ринковими цінами і не з родичами «Слуг народу». А депутатка запропонувала міністру до сьогодні – до 9-ї ранку 28 серпня – спростувати, що племінник депутата оборонного комітету Геннадія Касая був співвласником фірми, яка поставляла ці куртки, а також те, що Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони. Якщо Резніков не спростує – то має піти у відставку, вважає вона.