«Міноборони бажає наступити на «міни» знову» – журналіст Юрій Ніколов, автор розслідування про закупівлю одягу

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив розслідування, за яким до закупівель Міноборони курток за завищеною ціною може бути причетним родич депутата від Слуги народу». Раніше про ці закупівлі писав і журналіст та засновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Представники Міноборони доповідали днями на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності з цього приводу і показували куртки, а тепер анонсують позови проти журналістів.

В ефірі Радіо Свобода у передачі «Свобода Live» журналіст-розслідувач Юрій Ніколов та народний депутат України, заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк прокоментували цю ситуацію.

– Пане Ніколов, я перш за все хочу уточнити щодо інформації, що Міноборони України нібито збирається подавати позов проти журналістів за чи то наклеп, чи то недостовірну інформацію. Я так розумію, що це стосується і вас у тому числі. Можете розказати детальніше, про що йдеться?

Юрій Ніколов: Чесно? Я зараз, як і всі українці, перебуваю трохи-трохи в такому стані: ну, судіться. Я не знаю, про що. Наша вся історія ґрунтується на документах, чітка. Якщо вони щось знайшли там, до чогось приколупатися, до якоїсь цифри чи слова – ради Бога! Багато разів у Міноборони вже щось придумували, міністр Резніков особисто мені навіть щось там виговорював, що я там маніпулюю і так далі.

Це не останні подробиці, які очікують всіх причетних до цієї схеми. Вирішили не вивалювати всю історію однією цеглиною

Але всі ми пам’ятаємо історію «яйця-кілограми». Чи як це правильно назвати? Пів року тому міністр оборони намагався пояснити 17 гривень за яйце ось цією міфічною якоюсь штукою, що там якось неправильно одиниці були пораховані. А потім Державна аудиторська служба це все розвінчала.

Тому якщо Міноборони бажає наступити на «міни» знову – «велкам ту зе клаб». Що тут скажеш?

– Усе нові і нові подробиці зараз з’являються у справі. Ми згадували від «Української правди», те, що можлива причетність народного депутата Касая. Ось ці нові подробиці, на вашу думку, чи будуть пливати на хід розслідування і як?

Юрій Ніколов: Безумовно. Тим більше, що це не останні подробиці, які очікують всіх причетних до цієї схеми. Скажімо так, цього разу ми вирішили не вивалювати всю історію однією цеглиною, а дати причетним до історії засвітитися. І тому зараз ми з великим задоволенням конспектуємо, фіксуємо, хто і що про це говорить, щоб у подальшому використовувати їхні слова проти них. Як в американському правосудді.

– Центр протидії корупції, наприклад, звернув увагу, що нинішній народний депутат Касай, діючий депутат від «Слуги народу», у минулому він був працівником «Мотор Січі» за керівництва Богуслаєва, якого підозрюють нині у держраді. Але я знаю також, що нині самому Касаю приписують зв’язки з нинішніми працівниками на Банковій. Що вам про це відомо?

Юрій Ніколов: У даному випадку на тій стадії, де ми перебуваємо зараз, я вже тепер не хочу випереджати правоохоронні органи.

Масив інформації ми передали правоохоронцям, щоб викрити коло причетних набагато більше, ніж ті прізвища, що зараз оприлюднені

Я справді хочу, щоб наші правоохоронні органи довели свою спроможність. А з тим масивом інформації, який ми вже опублікували, той масив інформації, який ми вже неофіційно передали правоохоронцям, як на мою думку, достатній для того, щоб викрити коло причетних набагато більше, ніж навіть ті прізвища, що зараз оприлюднені. Тому так: шановні правоохоронці, ваша черга!

– Я якраз хотіла спитати, чи зверталися до вас правоохоронці по допомогу. Я так розумію, що ви вже передали весь обсяг інформації, який маєте.

Народний депутат Ярослав Железняк, який був на тому відкритому засіданні Антикорупційного комітету, на який приносили куртки, пише, що Міноборони намагалося показати підробні документи. А що вам відомо з цього приводу? Загалом чи пояснення чиновників з Міноборони на цьому Антикорупційному комітеті щодо ціни на куртки і процесу закупівлі, вас задовольнили чи у вас залишилися ще питання?

Юрій Ніколов: Міноборони, до речі, цього разу проявило себе, як те саме Міноборони, яке було і пів року тому. Пів року, коли ми розбиралися з закупівлею харчів, ми їм також до публікації надсилали офіційний запит.

Міноборони як тоді, так і зараз відморозилося від відповідей

Ми просили їх роз’яснити нам подробиці того, що вони робили. Так само ми і в історії з куртками написали їм запит, повідомили їх набагато раніше, ніж була публікація. Міноборони як тоді, так і зараз відморозилося від відповідей. Натомість зараз починає розповідати про якісь позови.

Тому, скажімо так, діюче керівництво Міноборони зараз просто підтверджує, що воно не є вирішенням проблеми, що воно насправді є всього лиш частиною проблеми, яку нам треба всім вирішувати. І діяти ми з ними будемо відповідним чином.

– Пане Железняк, наскільки я знаю, на засіданні Антикорупційного комітету не задовольнили пояснення Міноборони народних депутатів. Більше того, ви заявляли про те, що вам намагалися показати якісь підробні документи в Міноборони. Ви можете розказати детальніше, про що йдеться?

Ярослав Железняк: Так, мені здається, що не знайшлося в принципі нікого з присутніх, у тому числі, напевне, і з Міноборони, яких задовольнили відповіді. Тому що вони були резонні. І просто в них на багато запитань була відповідь: ми нічого не знаємо. Або: нам про це нічого невідомо.

Що стосується документів, то так, ми ж почали це засідання з дискусії, у кого правдиві документи – у Міноборони, чи в публікаціях пана Ніколова. І достатньо швидко з’ясували, що правдиві документи були у пана Ніколова. Тобто Міноборони, коли принесли ці інвойси, які показували, достатньо погано зробили свою домашню роботу. Не перевірили їх. І ми виявили спокійно, що вони не відповідають формі інвойсів, які мають бути в Туреччині. Я вже не беру різних деталей, типу круглої печатки.

Куртки деяких поставок зимові постачалися компанією «Вектораль». Двічі до цього вони попадалися на кримінальних справах по цих вже куртках

Третя частина була – це коли показували куртку. Там була бірка. Начебто це з того ж самого контракту, але там відразу знову ж таки швидко з’ясувалося, що поставка інша. А по-друге, навіть по відео, я не думаю, що знайдеться людина, яка скаже, що ця куртка важить один кілограм. А саме такі куртки деяких поставок зимові постачалися компанією «Вектораль» і всі ці історії.

Тому було багато запитань, починаючи з того, хто підписував документи, тому що директора то й не було на території України. Він виїхав ще в квітні 2022 року. І закінчуючи тим, що, як так повезло фірмі, що надіслали пропозицію на 30 мільйонів і відразу буквально за пару днів підписали контракт, зробили передоплату. Там двічі до цього вони попадалися на кримінальних справах по цих вже куртках в ході контракту.

– Ще у жовтні 2022 року правоохоронці звернули на це увагу. Журналісти так само. А чому депутати тільки зараз звернули увагу? Чому тільки зараз проведене відкрите засідання?

Ярослав Железняк: Я думаю, що цей історичний ряд ви сильно переплутали.

– Тоді поясніть.

Ярослав Железняк: Я – голова ТСК по економічних злочинах. І те, що ми побачили, ось вся ця історія – це так звана схема «ломаного інвойса». Але зазвичай це робиться для того, щоб занизити митні платежі, а тут була аномалія – вони завищені. І далі дуже довго це вивчали для того, щоб, м’яко кажучи, не вийти на публіку без якихось доказів. І потім, якщо в Міноборони почнуть це відкидати, то мати можливість їм достойно опонувати і підтверджувати. Куртка точно не важить кілограм. Це ж дуже простий аргумент.

Тому народні депутати не мовчали. І тут, мені здається, всі зробили свою роботу, у тому числі багато матеріалів, наскільки я знаю, були заздалегідь передані в антикорупційні органи. Деякі розслідування, напевне, потребують підготовки і тиші, що і було необхідно.

– Пане Ніколов, ми розуміємо, що одним із найпоширеніших аргументів, які використовує Міноборони, про те, що закупівлі мають бути закриті, особливо в період воєнного стану. Чи зможе відкриття закупівель Міноборони убезпечити корупційні оборудки з закупівлями чи вже є якісь нові схеми, які дозволять обійти і це?

Юрій Ніколов: Відкриття закупівель вже відбулося. Вже примусили, у тому числі завдяки і Ярославу, і його депутатам, повернутися Міноборони в «Прозорро». І це вже приносить свої плоди.

Звичайна вода для воїнів в 1,5 пляшках зараз на відкритих торгах накуповується дешевше, ніж навіть було до вторгнення

Найпростіша історія, яку навіть просто зараз можна сказати всім. Звичайна вода для наших воїнів в 1,5 пляшках зараз на відкритих торгах накуповується дешевше, ніж навіть було до вторгнення. Тобто ціна на неї впала в 3 рази порівняно з тим, що було торік під час, коли вони всі свої закупівлі закрили. І тепер це зараз гривні. При тому, що гривня девальвована, вода вже дешевша.

Тому так, відкриті закупівлі – це великий крутий запобіжник.

– Пане Железняк, а що відомо за результатами розслідування по цій справі? На якому етапі взагалі розслідування, можете нам розказати?

Ярослав Железняк: Це так звана таємниця слідства.

Минулого року Нацполіція завела справу по цих куртках. Після того була різко передана у СБУ. Припускаю, що великих результатів не побачимо з різного роду причин, у тому числі політичних

Але там проблема в тому, про що знову ж таки дивно, але не знали наші представники Міноборони, які були на комітеті, що вже в жовтні минулого року Національна поліція завела справу якраз по цій фірмі і по цих куртках, якраз що при злочинній змові з посадовцями Міноборони постачалися неякісні куртки з метою заволодіння грішми держбюджету.

Ця справа певний час розслідувалася. Після того була різко передана у відомство під назвою СБУ. Після того мені невідомі будь-які деталі цього розслідування. Але я припускаю, що великих там результатів ми, на жаль, не побачимо з різного роду причин, у тому числі політичних.

– Я якраз про політичні причини. Пан Ніколов відмовився поки нам розкривати деталі. Але пообіцяв, що порційно журналісти будуть видавати нову інформацію, нові деталі у цій справі.

Ми згадували про те, що «Українська правда» з’ясувала, що може бути причетний народний депутат Касай з оборонного комітету. Він сам не вбачає в цьому конфлікту інтересів. Пане Железняк, на вашу думку, чи має бути Касай відсторонений на період слідства?

Ярослав Железняк: Добра новина. Мені здається, що депутати «Слуги народу» зараз не впливають навіть на рішення консьєржки у їхньому під’їзді, не те що на закупівлі. Що, напевне, тут дуже сильно допоможе слідству.

Не робимо з себе суд. Але скандали достатньо логічні. Це по виплаті 320 мільйонів на окупованій території за електроенергію для окупантів. І друге – це по Міноборони

Але це ж політична відповідальність. У нас нещодавно, буквально декілька скандалів вийшло. Не робимо з себе суд. Але скандали, які достатньо логічні. Перший – це по Шурмі і виплаті з ним пов’язаних фірмам 320 мільйонів на окупованій території за електроенергію для окупантів. І друге – це по Міноборони. Я особисто не бачив жодної реакції від будь-якого представника влади, навіть коментаря по цьому.

– Пан Железняк озвучив те, що не захотів озвучити пан Ніколов, що йдеться про представника Офісу президента Шурму.

Ярослав Железняк: Я ж політик. Тому я достатньо можу прямолінійно. Але це дивно. Дивіться, дуже ганебно, коли депутат їде відпочивати на Мальдіви. Або ці тури пана Тищенка в Таїланді. Але, чесно кажучи, то просто ганебно, а тут ганебно і плюс сотні мільйонів під час проблеми з бюджетом під час війни. І коли по Тищенку я бачив мільйон коментарів, якісь заяви, потім заяви по тому, що молодці, що вигнали, потім «Слуги народу» закликали інші фракції когось відправити на Мальдіви і вигнати. Тобто там цілий флешмоб був. А тут двічі... я бачу тишу. І ще раз, вибачте, що на окуповані території ми видаємо гроші, що зараз по Міноборони – можна якось прокоментувати?

Те ж саме дуже дивна реакція сьогодні Міноборони. Погроза була судовими позовами. Мені здається, що це ми вже десь бачили, по-моєму, в історії «яйця по 17». Вона погано закінчилася. Навіть потім довелося вибачатися. Коли люди роблять одні і ті ж самі помилки, розраховуючи на різні результати, то це Ейнштейн називав шизофренією. Я хотів би вірити, що наші чиновники ще не страждають шизофренією.

– Пан Ніколов це назвав «походом по мінному полю знову».

Пане Ніколов, а чи зможуть журналісти відстежити і проконтролювати ризики або унеможливити політичний вплив на цю справу? З такою інформацією впораються журналісти-рослідувачі?

Юрій Ніколов: Безумовно, ми не зможемо заборонити керівнику Офісу президента дзвонити кудись, в якесь міністерство або в якийсь правоохоронний орган. Взяти слухавку – це його відповідальність. Але у чому я поспішаю заспокоїти всіх, ми повідомимо про наслідки всіх таких «тьорок», «рєшаків» і перемовин відразу.

Маневри людей, які хочуть вкрасти аж таку суму грошей – це загроза нашій обороноздатності. Керівництво Офісу президента маєте готуватися до наступних серій

Оскільки зараз історія вже, на жаль, вийшла на той рівень, коли це загрожує справді нашій обороноздатності. Тобто маневри цих людей, які хочуть вкрасти аж таку суму грошей – це і є загроза нашій обороноздатності. І, звісно, ми за цим простежимо.

І те, що пан Железняк вже так натякнув досить прозоро... Так, керівництво Офісу президента, маєте готуватися до наступних серій. Це буде весело і для всіх приємно!

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Раніше, 11 серпня, у Міністерстві оборони заявили, що підрозділи міністерства не залучалися до закупівлі форми для військових, яка стала предметом розслідування Офісу генерального прокурора.

Таким чином Міноборони прокоментувало розслідування Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про ймовірні зловживання при закупівлі форми для військовослужбовців територіальної оборони.

«Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – не залучалися», – йдеться в повідомленні.

Відомство заявляє, що сповідує «нульову толерантність» до корупції і сприяє антикорупційним розслідуванням правоохоронних органів.

Раніше Офіс генерального прокурора заявив про розслідування через постачання неякісної форми військовим на понад 35 мільйонів гривень.

(Розмову із журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим і заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярославом Железняком дивіться після 22-ї хвилини і 10-ї секунди)