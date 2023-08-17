НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн у колишнього військкома Дніпропетровщини

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, в ексначальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала.



Як повідомляє пресслужба агентства, за результатами моніторингу способу життя військкома було виявлено ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн.

За даними НАЗК, у декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів, однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх 4 років набув рухоме та нерухоме майно на 7 889 650 грн:

дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн та 698 950 грн;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 грн;

автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 грн;

автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 грн;

автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

Крім того, батько військкома став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, яка у липні цього року набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1 150 000 грн.

«Зважаючи на те, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком військкома доходів на майже 6 млн грн, вочевидь, вони були придбані за дорученням самого військкома та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджена», – вважають у НАЗК.

Минулого року дружина військкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США – пояснення, що подаровані кошти були накопичені, викликають в агентства сумнів.

Сам ексначальник Дніпропетровського ТЦК, за даними НАЗК, у 2021 році також набув у власність кілька об’єктів нерухомості на 168 300 грн.

На початку серпня правоохоронці провели обшуки у голови Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки у справі про незаконне збагачення. Тоді у МВС повідомили, що чоловік за час воєнного стану придбав майна на 350 000 доларів США.

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».