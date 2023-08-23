Антикорупційний комітет ВРУ розглянув питання можливої корупційної схеми у Міноборони

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності провів засідання за участі представників Міністерства оборони і розглянув можливу корупційну схему, про яку повідомили журналісти-розслідувачі видання «Дзеркало тижня».

За даними журналістів, Міноборони закупило зимові комплекти форми для українських бійців за втричі завищеною ціною. Крім того, виявилося, що директором турецької компанії, з якою міністерство уклало угоду про закупівлю, є українець.

Представники Міністерства оборони принесли на засідання зразки, ймовірно, курток, про які йдеться, адже у депутатів були також питання до якості виробів.



«Так виглядає, що міністерство оборони справді переплатило втричі за поставку курток і штанів для армії. Міноборони своїм власним рішенням обрали для цієї закупівлі не прозоро, не провівши ніякого аукціону, компанію в якої засновник – Роман Плєтньов. Компанія начебто турецька, але це не виглядає правдиво, Роман Плєтньов з України поїхав після початку повномасштабної війни. І так чомусь «випадково» сталося, що саме його компанію Міноборони відібрало для проведення цієї закупівлі», – зазначила після засідання голова комітету Анастасія Радіна.

Міністр оборони Олексій Резніков, якого нардепи запросили на засідання, не прийшов. Був його заступник Денис Шарапов. Але Радіна вважає, що пояснень, чому ця закупівля не є корупційною схемою, він не надав.



«Ми побачили, що з Туреччини те, що було закуплено для армії, виїхало за зовсім іншою ціною втричі меншою і потім на кордоні з Україною з’явилися ймовірно підроблені документи, в яких ціна вже була втричі вища і саме цю втричі вищу ціну Міністерство оборони стовідсотково передплатило цій компанії. Ніяких пояснень, чому це все не є корупційною схемою – ми не почули», – додала вона.



Водночас заступник міністра оборони Денис Шарапов у коментарі Радіо Свобода заявив, що щодо кожного зі звинувачень зараз йде слідство.



«Вона ( ціна - ред.)не стала вищою після проходження кордону. Ціна спочатку була така сама, як зазначено в митних деклараціях. З якої причини ціна була знижена за кордоном мені невідомо, це питання для пана Плетньова», – відповів заступник міністра.

Антикорупційний комітет планує ще раз зібратися і продовжити обговорення цієї ситуації. Голова комітету Анастасія Радіна зазначила, що депутати будуть стежити за перебігом розслідування.