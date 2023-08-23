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Війна

Антикорупційний комітет ВРУ розглянув питання можливої корупційної схеми у Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков, якого нардепи запросили на засідання, не прийшов. Був його заступник Денис Шарапов

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності провів засідання за участі представників Міністерства оборони і розглянув можливу корупційну схему, про яку повідомили журналісти-розслідувачі видання «Дзеркало тижня».

За даними журналістів, Міноборони закупило зимові комплекти форми для українських бійців за втричі завищеною ціною. Крім того, виявилося, що директором турецької компанії, з якою міністерство уклало угоду про закупівлю, є українець.

Представники Міністерства оборони принесли на засідання зразки, ймовірно, курток, про які йдеться, адже у депутатів були також питання до якості виробів.

«Так виглядає, що міністерство оборони справді переплатило втричі за поставку курток і штанів для армії. Міноборони своїм власним рішенням обрали для цієї закупівлі не прозоро, не провівши ніякого аукціону, компанію в якої засновник – Роман Плєтньов. Компанія начебто турецька, але це не виглядає правдиво, Роман Плєтньов з України поїхав після початку повномасштабної війни. І так чомусь «випадково» сталося, що саме його компанію Міноборони відібрало для проведення цієї закупівлі», – зазначила після засідання голова комітету Анастасія Радіна.

Анастасія Радіна – голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики
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Анастасія Радіна – голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики

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Міністр оборони Олексій Резніков, якого нардепи запросили на засідання, не прийшов. Був його заступник Денис Шарапов. Але Радіна вважає, що пояснень, чому ця закупівля не є корупційною схемою, він не надав.

«Ми побачили, що з Туреччини те, що було закуплено для армії, виїхало за зовсім іншою ціною втричі меншою і потім на кордоні з Україною з’явилися ймовірно підроблені документи, в яких ціна вже була втричі вища і саме цю втричі вищу ціну Міністерство оборони стовідсотково передплатило цій компанії. Ніяких пояснень, чому це все не є корупційною схемою – ми не почули», – додала вона.

Водночас заступник міністра оборони Денис Шарапов у коментарі Радіо Свобода заявив, що щодо кожного зі звинувачень зараз йде слідство.

«Вона ( ціна - ред.)не стала вищою після проходження кордону. Ціна спочатку була така сама, як зазначено в митних деклараціях. З якої причини ціна була знижена за кордоном мені невідомо, це питання для пана Плетньова», – відповів заступник міністра.

Денис Шарапов – заступник міністра оборони
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Денис Шарапов – заступник міністра оборони

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Антикорупційний комітет планує ще раз зібратися і продовжити обговорення цієї ситуації. Голова комітету Анастасія Радіна зазначила, що депутати будуть стежити за перебігом розслідування.

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