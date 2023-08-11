Міноборони прокоментувало розслідування щодо закупівель одягу для військових

Підрозділи Міністерства оборони не залучалися до закупівлі форми для військових, яка стала предметом розслідування Офісу генерального прокурора – про це відомство заявило 11 серпня

Таким чином Міноборони прокоментувало розслідування Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про ймовірні зловживання при закупівлі форми для військовослужбовців територіальної оборони.

«Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – не залучалися», – йдеться в повідомленні.

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Відомство заявляє, що сповідує «нульову толерантність» до корупції і сприяє антикорупційним розслідуванням правоохоронних органів.

Раніше Офіс генерального прокурора заявив про розслідування через постачання неякісної форми військовим на понад 35 мільйонів гривень.

Видання «Дзеркало тижня» 10 серпня повідомило про ймовірні зловживання при закупівлі невідповідної зимової форми для військових у турецької компанії. З повідомлення ОГП неясно, чи розслідування пов’язано із повідомленням у медіа.