«Ставляться з розумінням». Міністр фінансів розповів, як на корупцію в Україні реагують міжнародні партнери

Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що «у нас може бути корупція». Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Однак, за його словами, корупційні скандали не додають Україні «додаткових аргументів»

«Ті явища корупційні, які виникають, звичайно, нам не додають, як кажуть, додаткових аргументів. Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції – її немає. Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. З певним запізненням ефект. Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни», – сказав Марченко.

За словами міністра, кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів України.

«Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше», – сказав міністр.

Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а «корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом».