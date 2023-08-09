Міністр фінансів Марченко розповів, хто реально контролює українську митницю

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що «негласний контроль над митницею здійснюють правоохоронні органи». На уточнювальне запитання, які саме правоохоронні органи контролюють митницю, Марченко відповів «усі», просто «одні меншою мірою, інші більшою мірою».

«Найбільший вплив на митницю мають представники правоохоронних органів, я не буду їх називати. Можете перелічити всі, от ви можете перелічити всі правоохоронні органи України – всі вони мають безпосереднє відношення до митниці», – заявив міністр.

На запитання, чи має вплив на митницю заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який курує роботу правоохоронних органів, Марченко відповів, що він не може сказати, якою є роль Татарова.

«Я не можу сказати, яка роль Татарова в цих процесах. Тому що я не можу ідентифікувати. Я не спілкуюся безпосередньо з паном Татаровим. Можливо, по якихось питаннях у нас є спілкування. Але конкретно по цих питаннях я з ним не спілкуюся», – зазначив міністр фінансів.

Згідно з положеннями Кабміну, Державна митна служба, як і Державна податкова служба координуються Кабінетом міністрів через міністра фінансів.