СБУ: 4 військових посадовців затримали за допомогу в ухиленні від мобілізації

Служба безпеки України затримала чотирьох співробітників військкоматів та голів військових медичних комісій – про це заявила пресслужба відомства 26 серпня.

За повідомленням, затримання відбулися в Києві, Одесі та Харківській області.

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«За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких «послуг» становила до 10 тисяч доларів США з однієї особи», – йдеться в заяві.

Зокрема, йдеться про:

затримання начальника районного військкомату та голови однієї із столичних військово-лікарських комісій у Києві за звинуваченням у продажі фальшивих медичних довідок про наявність важких діагнозів для виїзду за кордон

затримання керівника районного військкомату на Харківщині, який нібито «заробив» понад 11 мільйонів гривень, залучивши трьох посадовців місцевої лікарні до видачі документів про проблеми зі здоров’ям військовозобов’язаним

ліквідацію корупційної схеми, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії в Одесі

«Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів», – йдеться в повідомленні.

Фігурантам справи загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Днями Державне бюро розслідувань повідомило про обшуки у військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей у розслідуванні за фактами про незаконне збагачення.