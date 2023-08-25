Маляр: уряд ухвалив запровадження електронного документообігу для проходження ВЛК

Кабінет міністрів затвердив електронний документообіг під час проходження військово-лікарських комісій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 25 серпня.

За її словами, досі всі документи щодо проходження ВЛК, а також оформлення відпусток чи звільнення військового, подавалися в паперовому вигляді, що «суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця».

Читайте також: Хабарі і «дика мобілізація»: чи зможе Україна після корупційних скандалів змінити систему військкоматів

«Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб’єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі «кур’єра», а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК», – написала Маляр у своєму Телеграмі.

Відтак в електронному вигляді інституції зможуть отримувати на надсилати:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого

рапорти військовослужбовців про надання відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я

витяги з наказів військової частини

Маляр назвала цей крок «частиною системної роботи уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій».

Днями Державне бюро розслідувань повідомило про обшуки у військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей у розслідуванні за фактами про незаконне збагачення.