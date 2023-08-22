ДБР проводить слідчі дії у військкоматах на Київщині, Черкащині та Вінниччині

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у військкоматах та військово-лікувальних комісіях – про це відомство заявило 22 серпня.

За повідомленням, Бюро проводить процесуальні дії спільно з іншими правоохоронними органами у Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у «багатьох регіонах країни».

«Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки», – заявляє пресслужба ДБР.

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Бюро додає, що наразі встановлені 388 людей, щодо яких «є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби».

Правоохоронці вилучають медичні документи, які можуть підтвердити ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, та особові справи. За низкою статтей відкрили кримінальні справи.

Як додає пресслужба, минулого тижня співробітники ДБР провели 15 обшуків в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних ТЦК та СП. За результатами перевірок трьом співробітникам військкоматів повідомли про підозри.

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Минулого тижня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

Правоохоронці на початку серпня провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, також повідомлялося про арешти керівників обласного і районного військкоматів Рівненщини.