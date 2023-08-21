На Черкащині повідомлено про підозру співробітнику військкомату і ще двом особам у справі про хабар – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили, що у справі про хабар підозру отримали співробітник одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області та двоє його спільників (представник закладу охорони здоров’я та цивільна особа).

«За даними слідства, підозрювані отримали 3000 доларів США. За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці. Наразі одному з них обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стосовно двох інших осіб у справі скероване клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки України вирішила звільнити всіх обласних військкомів. 17 серпня рішення було введено в дію. Воно, зокрема передбачає, що очолювати військкомати мають офіцери, які беруть участь у бойових діях.

Також Зеленський повідомив про 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів» і 33 підозри.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

Правоохоронці на початку серпня провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, також повідомлялося про арешти керівників обласного і районного військкоматів Рівненщини.