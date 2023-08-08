РФ звинуватила Україну у змушуванні росіян до підпалів військкоматів

Генеральна прокуратура та міністерство внутрішніх справ РФ виступили з офіційними попередженнями про новий вид телефонного шахрайства, коли росіян змушують підпалювати військкомати.

Відомства стверджують, що аферисти телефонують із території України та обирають своїми жертвами росіян похилого віку. Зловмисники називають себе співробітниками банків чи поліцейськими, пише МВС.

«Особи, яких фінансують організації, повʼязані з київським режимом, називалися співробітниками правоохоронних органів та кредитних установ, і нібито з метою погашення кредитних зобовʼязань, сприяння в затриманні злочинців або запобігання іншим суспільно небезпечним діянням схиляли громадян до скоєння злочинів», – стверджує Генпрокуратура.

Обидва відомства попереджають, що підпали військкоматів за російським законодавством розцінюються як терористичний акт (стаття 205 КК) або диверсія (стаття 281 КК) та можуть загрожувати позбавленням волі на строк до 20 років.

З кінця липня в Росії підпалили понад три десятки військкоматів. Багато хто із затриманих за спробу підпалу стверджував, що став жертвою шахраїв, які давали вказівки від імені «співробітників ФСБ».