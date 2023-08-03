Жеваго повідомили про підозру у справі щодо корупції у Верховному суді

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. У відомствах, традиційно, не називають імені фігуранта, однак з опису справи випливає, що мова йде про Костянтина Жеваго.

Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги, повідомляють у НАБУ.

За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу недійсним та повернути собі акції. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Торік апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

«Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол (1,8 млн дол – суддям Верховного суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг).Врешті-решт, Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол. Під час отримання другого траншу у 450 тис. до 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому», – розповіли у НАБУ.

Раніше сам Жеваго в інтерв’ю Forbes, коментував заяви щодо причетності його фінансової групи до пропозиції хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву, сказав, що не має «жодного відношення» до цієї справи.

Жеваго проходить також у іншій справі – колишнього депутата Верховної Ради підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкротував у 2015 році.

Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. На слуханні 5 січня суд у французькому містечку Шамбері погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Зараз Костянтин Жеваго проживає у Парижі без права залишати територію Франції.