АРМА заявляє про неефективне управління арештованим майном Жеваго

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про порушення договору про управління елітною нерухомістю з боку компанії-управління – про це йдеться в повідомленні від 2 серпня.

Такого висновку АРМА дійшло за результатами перевірки управління активами.

«Управителю передано 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях загальною площею більш ніж 15 тисяч квадратних метрів. Оціночна вартість цього майна становить понад 330 мільйонів гривень», – заявляє Агентство.

За оцінкою установи, нерухомість площею в тисячі квадратних метрів у центрі столиці має «апріорі приносити державі більше, аніж 100 тисяч гривень на місяць».

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«Натомість саме такий результат показує один з управителів, якому передано арештоване майно відомого українського експолітика та олігарха Костянтина Жеваго. Хочу вкотре наголосити – АРМА не допустить таких ситуацій. Агентство співпрацюватиме лише з відповідальним бізнесом, який сумлінно дотримується своїх зобов’язань перед державою та розуміє важливість підтримки бюджету у воєнний час», – йдеться в коментарі голови АРМА Олени Думи.

Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Колишнього депутата Верховної Ради підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкротував у 2015 році.

На слуханні 5 січня суд у французькому містечку Шамбері погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Зараз Костянтин Жеваго проживає у Парижі без права залишати територію Франції.