ЗСУ звільнили Роботине і йдуть до Азовського моря. Чи піде Резніков через куртки?

- Командири підрозділів ЗСУ кажуть, що прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і далі зможуть просуватися швидше. Про це пише агенція Reuters з посиланням на анонімне джерело. Яка насправді ситуація в Роботиному та на південному фронті, питаємо у військових, які звільняли це село.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Новий скандал в Міноборони пов’язаний з корупцією. Резніков пропонує парі журналісту Ткачу та голові Антикорупційного комітету, і якщо виявиться неправий – обіцяє піти у відставку. Міністра оборони та підлеглих звинуватили в закупівлі неякісних курток для військових та ще і за завищеними цінами. До чого призведе цей скандал, чи дійсно в Міноброни заробляють на формі? Та чи втримається Резніков цього разу в міністерському кріслі?
- Троє досвічених українських пілотів загинули на Житомирщині – два навчально-бойові літаки L-39 зіткнулися в небі. Ким були загиблі пілоти, чому сталася аварія та які версії висуває розслідування – говоримо з речником командування Повітряних Сил Юрієм Ігнатом.
- «Усі докази вказують на Київ» – з таким заголовком вийшла стаття в німецькій газеті Der Spiegel. Журналісти з посиланням на джерела в слідстві стверджують: «в правоохоронців практично не залишилося сумнівів» у причетності України до вибухів на газопроводах «Північний потік». Які докази наводить видання? Чи є нестиковки в цій версії та які наслідки німецьке слідство матиме для України, якщо доведе причетність Києва?
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