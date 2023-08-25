Кулеба та Резніков долучаться до неформальних зустрічей міністрів ЄС наступного тижня

Речник зовнішньополітичної служби Європейського союз Петер Стано 25 серпня анонсував дві неформальні зустрічі міністрів наступного тижня.

«Завантажений прийдешній тиждень у Толедо», – заявив він.

Зокрема, планується неформальна зустріч міністрів оборони під головуванням голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. На порядку денному буде російська агресія проти України, до наради долучиться міністр оборони Олексій Резніков.

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Міністри також обговорять глобальну та регіональну діяльність НАТО та ООН і ситуацію в Нігері.

Крім того, на наступному тижні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ блоку у форматі Ґімніч. До неї долучиться голова МЗС України Дмитро Кулеби. Окрім російської агресії, планують обговорити мирну формулу України.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував «насичену» осінь для української дипломатії.