Установи ЄС підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України

Установи Євросоюзу підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Напередодні Дня Незалежності України наші будинки прикрашають українські синьо-жовті кольори. Як данина поваги чоловікам і жінкам, які борються за майбутнє своєї країни. І як символ непохитної підтримки ЄС цій відважній нації», – написала вона в твіттері.

Голова Євроради Шарль Мішель повідомив про те, що будівлю Європейської ради підсвітили жовто-блакитними кольорами,

«Напередодні завтрашнього Дня незалежності України будівля Європейської ради сьогодні сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України», – написав у твіттері.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель привітав український народ із Днем незалежності України.



«Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо.

Європа міцно стоїть за вами. Наше майбутнє є спільним», – заявив він.

24 серпня Україна відзначає День незалежності.