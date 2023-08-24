Україна готова починати переговори з Португалією щодо двосторонніх гарантій безпеки – Зеленський

Після приєднання Португалії до декларації «Групи семи» на підтримку України Київ готовий починати з цією країною переговори про розробку двостороннього документа про гарантії безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу де Созою, передає Офіс президента.

«Португалія приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України. Далі – як на прикладі зі США та Великою Британією ми розпочали роботу щодо підготовки двостороннього документа про гарантії безпеки – готові починати роботу і з Португалією», – заявив він.

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Президент нагадав, що Португалія підтримує Україну після початку повномасштабної російської агресії, передусім гуманітарно та політично.

«Президент констатував: вдалося побудувати такі міцні відносини між країнами, що Португалія повністю підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО», – цитує ОП.

Раніше стало відомо, що Португалія висловила готовність долучитися до країн, які навчають українських пілотів та інженерів на літаках F-16.