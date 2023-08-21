Болгарія надішле Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка, передача яких може розпочатися наприкінці вересня – на початку жовтня. Про це повідомив Тодор Тагарев, міністр оборони Болгарії, на спільному брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

«Як тільки у вересні парламент повернеться до засідань, я вважаю, це буде одним з пріоритетних завдань», – наголосив Тагарев.

Процес уповільнюється через те, що броньована техніка перебуває на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії, пояснив він. Для того, щоб розпочати її передачу, відомство має підписати угоду з Міністерством оборони України та передати її на ратифікацію в парламент.

Також під час зустрічі в Одесі Резніков та Тагарев обговорили перспективи співпраці: посилення ППО, можливе постачання додаткових систем озброєння і реабілітацію українських бійців на території Болгарії. Тагарев запевнив, що Болгарія продовжуватиме надавати політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.

Днями стало відомо, що Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України.

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