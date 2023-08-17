Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України – Єрмак

Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України. Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку українсько-болгарського співробітництва», – написав він у телеграмі.

Раніше 17 cерпня Естонія, Латвія та Литва підтвердили приєднання до декларації підтримки України від G7.

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».