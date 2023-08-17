Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України – Єрмак

За словами Андрія Єрмака, цей крок Болгарії посилює спільну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку співробітництва між країнами

Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України. Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку українсько-болгарського співробітництва», – написав він у телеграмі.

Раніше 17 cерпня Естонія, Латвія та Литва підтвердили приєднання до декларації підтримки України від G7.

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG