У Болгарії допускають можливість зіткнення НАТО та Росії в Чорному морі

Дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки вона «постійно намагається розширити зону свого контролю», зазначив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, пише Novinite.

«Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю», – наголосив чиновник.

Він також зазначив, що завершення війни залежить від України, а головна умова для цього – «повне відновлення її територіальної цілісності».

При цьому, за словами Тагарева, він «не сприймає серйозно» заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той нібито «зможе зупинити війну за 24 години».

Раніше низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «абсолютно неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву «дивним вкидом».

16 серпня у НАТО назвали «помилкою» заяву Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ.

А сам Єнссен у коментарі виданню VG уточнив, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.

У Білому домі заперечили переговори про територіальні поступки України в обмін на членство в НАТО.