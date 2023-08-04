Уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні БТР

У п’ятницю, 4 серпня, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів, повідомляє видання «24 Часа».

Йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори і підписати угоду.

Надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

6 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув з візитом до Болгарії.



«Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами», – написав він у телеграмі.

За його словами, під час цих зустрічей обговорюватиметься оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація «формули миру».