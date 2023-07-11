Литва запропонувала НАТО створити постійні бази біля кордонів із Росією

НАТО має розмістити постійні військові бази біля російських кордонів, відмовившись від акту про відносини Альянсу з Росією, який діє з 1997 року, заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю The Times.

«Коли Росія робить активні кроки щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, ми повинні вже нарешті оголосити, що основний акт Росія-НАТО мертвий», – сказав Науседа.

У столиці Литви, Вільнюсі 11 липня відкривається саміт НАТО.

Акт про відносини і співпрацю між НАТО і Москвою, підписаний у 1997 році, передбачає нерозміщення на території нових членів організації ядерної зброї й суттєвих бойових сил на постійній основі.

За даними видання, зараз сили НАТО розміщені у дев’яти країнах, зокрема у Польщі й країнах Балтії. Проте через дію акту між Росією та НАТО вони діють непостійно і ротуються, як правило, раз на пів року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО відправило бойові групи до Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

У жовтні минулого року авторитарний правитель Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про розгортання спільного угруповання військ на території Білорусі. Білоруське військове відомство повідомляло, що чисельність російських військових у складі угруповання становитиме близько дев’яти тисяч осіб.

У березні цього року Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а розміщує свою зброю на її території.