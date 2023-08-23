У Зеленського запитали, чи можлива зараз відставка міністра оборони Резнікова. Він відповів

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливості відставки міністра оборони Олексія Резнікова.



«Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази», – сказав він, відповідаючи на запитання «Чи взагалі можлива на сьогодні відставка міністра оборони Олексія Резнікова, чи розглядається це? Чи можливе його призначення на посаду посла України у Великій Британії?»

Певний час обговорюється можлива відставка міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

Але зараз, за даними видання «Українська правда», президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Видання 10 серпня писало, що вже є щонайменше два кандидати: це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.