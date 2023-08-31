Новий навчальний рік: яка ситуація з підручниками для школярів НУШ

Учні п’ятих і шостих класів, які навчаються за програмою Нової української школи (НУШ), мають проблему із браком підручників, які потрібно друкувати «з нуля», повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За даними відомства, у 2023 році на видання й доставлення шкільних підручників із державного бюджету виділено 754,9 млн гривень. Ще 138,1 млн гривень на підручники отримали від донорів.

У відомстві кажуть, що для шестикласників надрукували 66% від загальної потреби книжок.

«Станом на 30 серпня 4,52 млн книг уже доставили в області, найближчим часом мають довезти ще 247 тис. примірників. Це підручники з української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії, математики, природознавства, технологій», – зазначають у МОН.

Надруковані підручники розподілили між 23 областями та столицею України. Найбільшу кількість отримали учні Дніпропетровської області – 365 050 підручників, та Києва – 373 922. Найменше надали Херсонській області – 76 865 штук.

За фінансування донорів надрукували також книги для п’ятикласників з математики, польської мови та природничої галузі. У відомстві запевняють, що учні забезпечені підручниками з цих предметів на 100%.

У МОН заявляють, що також для учнів п’ятого класу потрібно друкувати підручники з історії України, української мови та літератури. Бракує також інформатики, іноземної мови, зарубіжної літератури та природничого циклу.

Шестикласникам обіцяють додрукувати книжки з географії, інформатики та мистецтва.

Новий навчальний рік в Україні традиційно стартує 1 вересня. Через воєнний стан освітні заклади можуть вносити зміни у структуру навчального року, зокрема щодо форми навчання.