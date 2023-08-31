ПЦУ нагадує, що завтра відбудеться офіційний перехід Церкви на новоюліанський календар

Відзавтра, 1 вересня, з початком церковного новоліття, Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Таким чином реалізовується відповідне рішення Помісного собору, йдеться в повідомленні церкви у фейсбуці.

Повідомляється, що дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

8 (а не 21) вересня відзначатиметься свято Різдва Пресвятої Богородиці;

14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

1 (а не 14) жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;

З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове – 25 грудня;

Петрів піст-2024 не буде загальним, бо П’ятдесятниця святкуватиметься 23 червня, а день святих апостолів Петра і Павла – 29 червня.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня;

Великдень у 2024 році – 5 травня.

«Помісний собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар. Календарна реформа буде проходити без примусу, спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено», – нагадали у ПЦУ.

Про те, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) також перейде на новий календар для нерухомих свят, заявляв раніше і голова цієї церкви блаженніший Святослав (Шевчук).