Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП) засудили до 5 років ув’язнення – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що за її матеріалами митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП), який виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, засудили до п’яти років ув’язнення.

За повідомленням, йдеться про очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області.

«Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі… Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів», – заявили в СБУ.

За повідомленням, митрополита звинувачували у злочинах, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Служба безпеки у січні повідомляла, що передала обвинувальний висновок щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) до суду.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.