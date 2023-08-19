Китай постачає Росії вертольоти, дрони і метали – The Telegraph

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російські компанії отримали десятки тисяч постачань із Китаю. Йдеться про компанії, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники. Серед цих компаній є й ті, які потрапили під західні санкції, йдеться в розслідуванні The Telegraph.

Торгівля між Китаєм та Росією цього року перевищить 200 мільярдів доларів, що стане новим рекордом, зазначає видання. Експорт товарів, які потенційно можуть бути використані у військовій сфері, зріс більш ніж утричі на рік – з червня 2022-го до червня цього року.

За даними дослідницької організації Molfar Global, за два місяці до війни китайська компанія Shantou Honghu Plastics надіслала до Росії тисячу дронів. У соціальних мережах та на своєму сайті ця компанія називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок. Дрони були відправлені російській фірмі під назвою «Самсон», яка також позиціонує себе оптовим торговцем іграшками. Видання припускає, що це підставна компанія, її статутний капітал становить лише 10 тисяч рублів.

Через чотири дні після початку війни в Україні китайська компанія Hems999 відправила до Росії два вертольоти. Інша китайська фірма, Tianjin Huarong Aviation, з початку війни поставила Росії чотири вертольоти Airbus. Техніка була отримана російською компанією «Уральський гелікоптер», основним замовником якої є Росгвардія.

Як ідеться в розслідуванні, з початку 2022 року до першого кварталу 2023 року китайські фірми надіслали оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям. Імпорт цієї продукції в 2022 році зріс майже вдвічі порівняно з попереднім і становив 2,5 мільйона доларів.

Більшість оптичних прицілів, близько 2500, поставила компанія Yiwu Wojie Optics Instrument. Одержувачем є російська фірма CEK, яка раніше постачала подібні товари та прилади нічного бачення МВС Росії. У документах зазначено, що це обладнання призначене для полювання, але, зазначає The Telegraph, воно може бути пристосоване до бойової зброї.

2022 року Китай експортував до Росії продукцію з титанових сплавів на суму 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж 2021 року. Легкі титанові сплави є одним із основних матеріалів, які використовують для виробництва військових літаків та зброї.

За даними видання, титанові листи та стрижні були поставлені з Китаю рідприємству «Старт». Це підприємство розробляє зенітно-ракетні комплекси та входить до складу держкорпорації «Ростех».

Китайські компанії також відправляли партії магнієвих сплавів компанії «Туполєв», яка будує та допомагає обслуговувати бомбардувальники Ту-95 та Ту-160М. Ці бомбардувальники використовувалися для завдавання ударів крилатими ракетами по території України.

Крім того, за даними видання, Китай може постачати до Росії сировину через треті країни. Повідомляється, що Пекін і Москва вели секретні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію – ця хімічна сполука використовується для руху балістичних ракет. Якщо ця угода буде укладена, її буде приховано з офіційних торгових реєстрів.

Західні ЗМІ неодноразово писали про те, що Китай, попри оголошену позицію нейтралітету у війні Росії з Україною, постачає Москві військове обладнання та спорядження. Китай усі звинувачення у військовій підтримці Росії відкидає.