Продаж нафти дорожче від стелі цін приніс Кремлю понад 15 млрд доларів за місяць – МЕА

Росія в липні 2023 року продала на міжнародних ринках нафти на суму 15,3 мільярда доларів, це на 2,5 мільярда більше, ніж у червні. Про це йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

Середня ціна на російську нафту, що доставляється морем, зросла до 64,41 долара за барель, що вище за 60-доларову стелю, запроваджену країнами «Групи семи».

Майже 80% експорту російської нафти припали на Індію та Китай, ідеться в звіті. Зросли постачання до Східної Європи, скоротилися продажі Туреччині. Загальний експорт скоротився на 200 тисяч барелів, до 4,6 мільйона барелів на добу.

Липень 2023 став першим місяцем, коли середня ціна російської нафти сорту Urals офіційно перевищила цінову стелю, встановлену країнами Заходу в грудні 2022 року, щоб скоротити російські доходи. Однак перші повідомлення, що реальна ціна угод з російською нафтою вища за максимальну, зʼявилися ще в січні 2023 року.

Обмеження ціни продажу забезпечуються через заборону судноплавним і страховим компаніям працювати з постачальниками, які продають російську нафту вище від 60 доларів за барель. У липні газета The Wall Street Journal зазначала, що автори ідеї на обмеження максимальної ціни, США та Євросоюз, не змогли повною мірою використати своє лідерське становище на ринку морських перевезень для обмеження цін.

Причиною стала відмова Індії приєднуватися до стелі цін та різке збільшення так званого тіньового флоту танкерів, які працюють із російською нафтою всупереч забороні.