«Дефіцит є. Він буде завжди, але тепер ми маємо виробництво БПЛА» – Голова Держспезв'язку про дрони для ЗСУ

Десятки тисяч дронів для ЗСУ до кінця цього року планує закупити урядовий проєкт «Армія дронів», а також підготувати 50 тисяч операторів БПЛА. Про це заявляють у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

Дивіться про це у програмі Свобода. Ранок (проєкт Радіо Свобода)?

В Кабінеті міністрів України також повідомили, що виділили 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників на цей рік.

Більшу частину цих коштів, кажуть в Держспецзв'язку, вже законтрактували й навіть доставили частину безпілотників на фронт.

У яких розмірах Україна нарощує виробництво дронів? Як українські безпілотники проявляють себе на фронті? Наскільки полегшився процес закупівлі БПЛА? Про це Радіо Свобода розпитало голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя.

– З останніх заяв Держспецзв’язку: в день ЗСУ використовують 45 дронів в середньому. Йдеться про розвідувальні чи усі інші типи дронів? Які І наскільки дефіцит відчутний на фронті?

– Тут мова не про використовують, а втрачають. Використовують значно-значно більше. Це ми говорили саме про розвідувальні дрони типу Mavic та Autel. Тобто це тільки їх втрачається в середньому на добу 45, плюс-мінус штук.

За день ЗСУ використовує сотні дронів, а втрачає, лише розвідувальних, в середньому 45

А використовують, якщо ми беремо FPV, то це сотні FPV використовуються і вражають техніку. Також використовуються дальні ударні дрони.

Ви бачите, що кожного ранку росіяни прокидаються від безпілотних літальних апаратів невідомих. Ударні коптери.

Все це використовується на фронті у набагато більших кількостях, ніж це було навіть кілька місяців тому.

– Чи полегшився процес закупівлі дронів з того часу, коли законодавчо спростили цей механізм? І наскільки відчутних дефіцит (це дуже важливе питання) для ЗСУ нині на фронті безпілотних літальних апаратів?

– Дефіцит є. Він буде завжди.

Тому що завданням є, щоб кожен найменший підрозділ мав кілька розвідувальних, кілька ударних, кілька десятків, а то й сотень FPV-дронів.

Але тут основне питання у спроможностях виробництва.

Ми спростили процедуру закупівлі. Зараз у нас процедура закупівлі складає кілька днів. Військові роблять замовлення, ми отримуємо конкретну пропозицію, вони кажуть, що потрібно їм купити. Це і українські розвідувальні, і українські ударні, і іноземні дрони.

Відразу укладається спрощений контракт. Тому що створили умови для цього. Питання в можливостях виробництва, в можливостях масштабування.

Деякі українські виробники за останній рік масштабували своє виробництво у понад сотню разів

Деякі українські виробники за останній рік масштабували своє виробництво у понад сотню разів. Ви бачите ту велику кількість, наприклад, ударних коптерів важких, які зараз використовуються на фронті.

Це розвідувальні українські дрони, великі літаки і їх виробництво масштабувалося в десятки, а інколи навіть у сотні разів.

– Якщо ми говоримо про держави, в яких Україна закуповує дрони, закуповує елементи, складові для дронів, то які це країни? Які країни найбільше допомагають Україні у вирішенні проблеми дронів? І чи є серед них, для прикладу, Китай?

– Це ті ж самі країни як нам допомагають на полі бою і військовою технікою. Це США, це Естонія, це кілька інших країн, які допомагають не так відкрито, але ми отримуємо від них комплектуючі.

Прямого співробітництва з Китаєм ми не ведемо.

– З приводу ще тих дронів, які виробляють в Україні, які надходять на фронт, то наскільки вони вже якісні для того, аби їх повноцінно використовували ЗСУ? І чи є, можливо, моменти, коли дрони не проявляють цього так, як цього хотіли би виробники?

– Дрони не проявляють себе так, як цього б ми хотіли винятково через наявність у супротивника великої кількості засобів радіоелектронної боротьби. На жаль, він є досить сильним в цьому, і має надзвичайно велику кількість таких засобів.

Дрони не проявляють себе так, як цього б ми хотіли, винятково через засоби радіоелектронної боротьби противника

Тому і працюють наші виробники над зміною частот, над тактикою використання, над можливостями застосування як FPV , так і великих літакового типу і великої кількості у них зброї, якою вони збивають ці дрони.

І тому це основне і, мабуть, єдине питання, чому їх не вдається використовувати зі 100% ефективністю.

При цьому якість українських дронів у більшості випадків не гірша, ніж світові аналоги, а в деяких видах навіть краща.

І є дрони, яких немає у жодній країні світу, які на сьогодні виробляють українські виробники. І саме вони після нашої перемоги, ця технологічна галузь буде однією із тих, яка дасть поштовх розвитку економіки.

Тому що такої кількості виробників безпілотних літальних апаратів на сьогодні в нас вже понад 200.

Тільки з 86-ти компаній, з якими ми співпрацюємо, закуповуємо постійно. І на стадії розвитку проєктування, випробування знаходиться ще понад 100 компаній.

Тобто на сьогодні в Україні понад 200 компаній займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів.

– А скільки на рік Україна може виробляти цих дронів, якщо ми говоримо про державне замовлення і про приватні компанії? І все ж таки на яких саме дронах зараз стоїть все ж таки пріоритет? Вони мають бути ударними, з якоюсь певною дальністю, певною потужністю ударного заряду, переносити певну вагу, якщо, для прикладу, це якась вибухівка? У цьому контексті ще розкажіть.

– Тактика застосування будь-якого виду дрону має місце на безпосередньо полі бою.

Це невеликі розвідувальні дрони з дальністю до 3-5 км з якісною камерою. Це літакового типу, які летять на 30, 40, 50 км.

Це дальні розвідувальні дрони на понад 200, 300 км.

Ударні, починаючи від FPV, на найменшу відстань – від трьох до 10-ти км. Будь-який дрон на полі бою застосовується в залежності від конкретних потреб, завдань і обставин.

Кожен окремий підрозділ знаходить те, що йому потрібно для виконання завдань саме в тій місцевості. Тому що все дуже залежить також і від місцевості виконання завдань.

Тому будь-який дрон на полі болю важливий. Саме тому ми маємо таку кількість компаній, таку велику кількість дронів.

Кожна компанія з тих 200 виробляє не один дрон. Це 2,3, 4 моделі як розвідувальних, так і ударних, коптерів, літаків, FPV. Усі вони виробляють безпілотні літальні апарати, які мають своє застосування на полі бою.

– Пане Щиголь, скажіть, будь ласка, а яку альтернативу на полі бою може представити Російська Федерація? Чи співмірні сили зараз Росії та України в контексті війни дронів? От Росія співпрацювала з Іраном. Про це були неодноразово журналістські розслідування. Як зараз у них з виробництвом дронів?

– Вони їх виробляють. Вони виробляють у великій кількості. Це ми також бачимо на полі бою. Але ми можемо виробляти набагато більше. Цей процес – це процес постійного нарощування.

Є закупівля і виробництво дронів для ЗСУ, а також масштабування цих процесів

Ще рік тому ми мали лише 100-200 дронів від держави, навіть українського державного виробництва дронів не було.

То тепер і програма «Армія дронів», є закупівля і виробництво дронів для ЗСУ, а також масштабування цих процесів.

Сьогодні ви вже бачите у нас є перші контакти з державними підприємствами, які виробляють безпілотні літальні апарати. Вони вже успішно застосовуються.

Тому коли ми говоримо саме про розвиток, то це нарощування йде щомісячно як закупівлі дронів іноземного виробництва, так і – особливо – українського.