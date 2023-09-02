«Нестримне бажання повернутися у Крим, піду звільняти»: кримчани із 79-ї ОДШБр і їхня війна

Кримчани у складі елітної української 79-ї ОДШБР...За що воюють? Чого хочуть? Як змінився їхній світогляд із 2014-го року? Журналісти Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розпитали їх про це на передовій, поблизу окупованого Донецька. І ще побачили як працює аеророзвідка 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Схід України – Красногорівка, звідси до окупованого ще в 2014 році Донецька трохи більше п’яти кілометрів.

Тут несе службу боєць із позивним «Фіксик», його називають одним із найкращих аеророзвідників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На його рахунку десятки одиниць знищеної техніки, зокрема за його коригуванням було знищено САУ «Акація», «Мста-С» та 240-міліметровий «Тюльпан».

Позиції над якими «літав» боєць у день нашої зустрічі видно навіть на знімках супутникових google maps. Тут можна побачити окопи та згорілі танки.

«Фіксик» підлітав так близько, що російські солдати намагалися збити дрон з автомата, але безуспішно.

До анексії Криму «Фіксик» служив на півострові. Він розповів нам про анексію та службу на українських кораблях.

Нам, якщо чесно, спочатку деякі офіцери розповідали, що в країні відбувся держпереворот

У 2014-му в Криму так звані «зелені чоловічки», а насправді російські військові, у населеному пункті Новоозерне, що на заході Криму, захопили штаб Військово-морських сил України.

Вихід до моря з озера Донузлав росіяни тоді заблокували затопленими суднами та флотилією на чолі з крейсером «Москва». У Донузлавському капкані тоді опинилось одразу шість українських кораблів. І на двох із них довелося служити «Фіксику».

«Спочатку потрапив на тральщик «Черкаси», в якому служив до осені 2013-го року, на посаді рульового. Потім мені запропонували перевестися на вищу посаду, але тільки на великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», він був флагманом 5-ї бригади надводних кораблів. Мені запропонувалиі бути там радіотелеграфістом, я вивчив азбуку Морзе і приймав повідомлення», – розповів в інтерв’ю Крим.Реалії боєць 79 ОДШБр «Фіксик».

Окупацію Криму «Фіксик» зустрів на «Ольшанському». Каже, що тоді було багато дезінформації і багато хто не усвідомлював масштабу того, що відбувається.

«Нам, якщо чесно, спочатку деякі офіцери розповідали, що в країні відбувся держпереворот. Людям задурювали мізки. Під цей вплив потрапив навіть і я – був проти «Майдану». Ми не розуміли хто це, що це і чому це все відбувається?», – зізнався в розмові «Фіксик».

Я впринципі навіть не вагався який бік обрати

Командир корабля «Костянтин Ольшанський» Дмитро Коваленко, не дав одразу захопити корабель із берега – вчасно вивів його на відкриту воду. І вже там разом із тральщиками «Черкаси» та «Генічеськ» скільки могли, стільки й тримали оборону.

Доречі, у ті часи, моряки «Ольшанскього» прославились на всю країну після того, як завірусилося відео, де моряки з палицями в руках співали пісню «Воины света» стало вірусним.

Пізніше, це відео надихнуло творців фільму «Черкаси» і сцена, як збірний образ мужності українських військових у Криму, увійшла до повнометражного художнього фільму.

Фіксика на вірусне відео не потрапив, оскільки у той час перебував на пункті зв'язку в радіорубці.

Подробиць про ті події, практично не згадує, каже найбільше розчарували товариші по службі, які зрадили присязі і перейшли на бік Росії. Їх першими відправляли на берег.

Вірні ж присязі, а це близько 70% екіпажу, ще якийсь залишалися на кораблі.

«Я в принципі навіть не вагався який бік обрати. Я сам родом із Миколаївської області і я завжди був за Україну. Я вважаю, що якщо людина один раз вже прийняла присягу на вірність народу, то вона має її дотримуватись до останнього», – акцентував «Фіксик».

Після захоплення росіянами «Ольшанського» «Фіксик» повернувся на материкову Україну і продовжив службу, але вже не на воді, а на суші. Шість років безпосередньо брав участь у бойових діях у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

90% моєї роти – це найкращі сини України

Наступне місце нашої зустрічі село Новомихайлівка – воно також нині перебуває на лінії фронту. Навколо одна розруха, спалена церква та вирви глибиною до 10 метрів. Тут практично не лишилося місцевих жителів. Цеей населений пункт від російських військ обороняє кримчанин із позивним «Вегас». Він командир роти у 79-й десантно-штурмовій бригаді.

До 2014 року я сам ходив з промитими мізками і вважав, що Росія старший брат і друг наш

Тактичне завдання роти «Вегаса» – не допустити ворожого прориву з боку Мар'їнки. За даними ресурсу Deep State на цій ділянці фронту, їм зараз протистоїть елітна 150-та мотострілкова дивізія, з Ростова-на-Дону.

«Тут були й кадирівці, й підрозділ «Ахмат», й спецпідрозділи різні і просто регулярні російські війська. Тут повна каша була. Ми брали в полон всіх їх і всі вони, як під копірку розповідають: «Мы не хотели, нас отправили».

90% моєї роти – це найкращі сини України. Хлопці, які свідомо виконують свій військовий обов’язок, свій обов’язок, як людини як громадянина України із захисту суверенітету і територіальної цілісності. Це найкращі, це еліта, це десантно-штурмові війська. Тому нас не дуже хвилює, хто стоїть по той бік фронту», – пояснив Крим.Реалії боєць 79 ОДШБр «Вегас».

«Вегас», народився і провів дитинство на півночі Криму. 2010 року з батьками переїхав до Одеси. Навіть і зараз у «Вегаса» у Криму продовжують жити дідусь із бабусею. Хлопець дуже сумує за рідними та сподівається на швидку зустріч. Зізнається, що переглянув своє ставлення до Росії, як дружнього сусіда, лише після історичних подій 2014 року.

«До 2014 року я сам ходив з промитими мізками і вважав, що Росія старший брат і друг наш. Доречі в Криму, для закріплення цього наративу, дуже добре працювала їхня пропаганда – постійно показували виключно російські фільми про їх спецназ, ВДВ і т.п.

Нав’язувалася теза, що Росія – це синонім до слів – сила та міць. І я так само з цим жив, аж поки не усвідомив, що це геть не так. Коли це сталося я одразу вирішив, що мій майбутній шлях – це бути військовим», – розповів «Вегас».

У мене нестримне бажання повернутися в Крим

Повномасштабне вторгнення «Вегас» зустрів курсантом Одеської військової академії. За кілька днів до російської атаки його разом із однокурсниками вивезли з міста, укомплектували легкою броньованою технікою та сформували із особового складу курсантів батальйонно-тактичну групу.

Їхнім завданням було зашкодити можливій висадці десанту між Одесою та Миколаєвом та попри численні тривоги і швидке просування російської армії – бойового зіткнення у курсантів тоді не було.

За тиждень після вторгенння, «Вегас» разом із співслужбовцями достроково отримав диплом та потрапив до 79-ї бригади. На лінії фронту в Донецькій області очолив взвод, а згодом і роту. На запитання чи готовий воювати за Крим – відповідає рішуче.

«Чи готовий? Я цього хочу! У мене нестримне бажання повернутися в Крим. Як тільки буде команда, нам дадуть добро, то я буду в перших лавах йти звільняти півострів, особливо своє рідне село», – поділився «Вегас»

Я випадково дізнався, що одна людина їхатиме до Криму за готівкою, яку готували для підкупу

У 79-ці ми познайомились із ще одним бійцем на псевдо «Хижак». Для нього Крим – це другий дім. Він народився і провів все дитинство у Сімферополі. «Хижак», зізнається, що дуже сумує за півостровом – там було море, перше кохання, сонце та свобода.

«Мій найтепліший спогад – це коли ми з друзями вийшли в море гуляти катером. Тоді я був з коханою дівчино і ми зустріли зграю дельфінів, які почали супроводжувати наш катер.

Ми з хлопцями стрибнули у воду і плавали разом з дельфінами. Відкрите море, дельфіни і близька людина поруч – тоді було ще все добре», – пригадав у розмові з Крим.Реалії боєць 79-ї ОДШБр «Хижак».

У 14-му році Хижак вже проживав у Одесі та служив у спецпідрозділі «Гепард». Навіть був завербований у сепаратистське угруповання в ліквідації якого пізніше брав участь.

«Я випадково дізнався, що одна людина їхатиме до Криму за готівкою, яку готували для підкупу спеціально підготовлених груп активістів. Вони мали у якусь годину-пік, виконати завдання, яке було б вигідне проросійським силам. Я попросив, щоб коли ця людина приїде до Одеси, щоб мені про це сказали. І коли він приїхав – ми його затримали. Це був один із активістів одеського «Антимайдану» Євген Анохін», – розповів «Хижак».

Я від війни не втомився, бо тут треба закінчити, треба Крим забрати назад

Потім, Хижак звільнився із правоохоронних органів й змінив багато місць праці та професій.

А після 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, добровольцем пішов на фронт.

За словами бійця, у їхньому підрозділі силою на «передку» нікого не тримають. Всі бійці знають, навіщо вони тут стоять, на відміну від російських, де швидше за все працюють загороджувальні загони.

«У нас, якщо людина відмовляються тут бути, то проблем немає – його перемістять у більш тихі, тилові місця. А от в росіян інакше, у них варіантів немає – їм постійно хтось ззаду кричить і жене в атаку. Якщо позаду хтось є і вони як сліпі лізуть вперед – це означає тільки одне, те що у них працюють загороджувальні загони», – каже «Хижак».

Незважаючи на щоденні обстріли та тяжкі бої, Хижак на службу не скаржиться.

«Я від війни не втомився, бо тут треба закінчити, треба Крим забрати назад. Ми сильніші від них. Ми і духом сильніші. Та й правда за нами. Вони тут навіть не в гостях, ми їх не запрошували. Нічого – виб'ємо!», – зазначив «Хижак», боєць 79 ОДШБр.

Кримчанам, з якими ми познайомилися у 79-ці, ми поставили питання про те, що для них означає перемога і чи готові вони повернутися до Криму.

У нас все буде добре, головне не повторити помилку гетьмана Сагайдачного – треба спалити Москву

«Я дуже хочу повернутись до Криму. Там добре, там взагалі, там просто супер. Там люди добрі. У мене там є друг Арсен, він татарин. Він такий, він класний хлопець, надто чесний. Я не знаю, що там зараз із ним відбувається, і як він взагалі живе. Можливо його вже й нема. Я не знаю...

Він би, він не з тих хто терпів би ось це все, що там відбувається. І перше ж місце, куди б я хотів потрапити – це підніжжя Ведмідь-гори, знову поплавати там на катері і якщо пощастить зустріти дельфінів», – розповів «Хижак», боєць 79 ОДШБр.

«Розташування Криму таке, що через перешийок йти буде дуже-дуже складно. Крим, мені здається, що повернеться лише тоді коли Росія підпише капітуляцію. Коли відбудеться повернення всіх наших територій, станом на 91-й рік», – сказав «Фіксик», боєць 79 ОДШБр

«Знаєте, як казав Джохар Дудаєв: «Росія згине тоді – коли зійде українське сонце». Я вважаю, що цей час настав. треба зробити цю квазі-державу такою, якою вона має бути – в межах Московської області, не більше. У нас все буде добре, головне не повторити помилку гетьмана Сагайдачного – треба спалити Москву, а не йти з ними на договір, коли візьмемо її в облогу», – зазначив «Вегас», боєць 79 ОДШБр.