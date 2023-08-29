ATACMS, бої, Крим: які головні труднощі контрнаступу ЗСУ на півдні

Ракет від США не буде? Контрнаступ на півдні: на що спроможні ЗСУ?

Прорив ЗСУ на Півдні під загрозою? Війська України рухаються уперед у Запорізькій області. Про це заявляють у Генштабі. Але завдати вирішального удару і вийти до Азовського моря цього року українським захисникам може не вдатися, припускає західна преса.

До того ж, у США можуть не бажати надати Києву далекобійні ракети, бо не вистачатиме самим. Найсвіжіші події на фронті проаналізуємо з експертом.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Папа Римський і його любов до Росії: що каже Ватикан?

Папа Римський насправді не прославляв імперіалістичну спадщину РФ, коли звертався до російської молоді. Так у Ватикані реагують на критику понтифіка за його чергову неоднозначну заяву. З критикою виступив і голова УГКЦ.

Як Росія використовує слова Франциска у своїй пропаганді? І чи справді Папу просто не так не зрозуміли?

Крим: туристичний сезон під обстрілами

Російські туристи продовжують їхати у Крим, в той час як Зеленський і Буданов роблять нові заяви про те, як саме Київ зможе відновити контроль над півостровом. Обговоримо усі сценарії, враховуючи нові деталі.