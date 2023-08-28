УГКЦ: слова папи Франциска про «спадок великої імперії» Росії «суперечать його науці про мир»

Українська греко-католицька церква виступила з критичною заявою після висловлювань папи Римського Франциска, який закликав російську католицьку молодь «не забувати про спадок… тієї імперії, великої, освіченої», назвавши імена Петра Першого і Катерини Другої.

«Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні — війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу. Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною «третьої світової війни по частинах», – ідеться в заяві глави УГКЦ Святослава, поширеній 28 серпня.

«З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації», – вказано в заяві УГКЦ.

Також на виступ папи Римського Франциска перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі відреагувало МЗС України. Офіційний Київ наголошує, що «саме такою імперіалістичною пропагандою… Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».

У відеозверненні до російської католицької молоді, оприлюдненому 25 серпня, папа Римський Франциск дослівно сказав таке: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

Папа Римський Франциск, який походить із Аргентини, вже не вперше виступає із заявами, які можна витлумачити як проросійські. Зокрема, в березні 2023 року в інтервʼю швейцарському телебаченню RSI очільник католицької церкви повторив свою оцінку, що конфлікти в усьому світі зараз становлять «світову війну». «Усі великі держави залучені. Поле бою – Україна. Там усі воюють», – сказав він.

У листопаді 2022 року понтифік сказав, що найбільш жорстокими в армії РФ є «ті, хто… не російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі». Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв після цього відвідав дипломатичну службу Святого престолу та заявив протест з приводу висловлювань папи.

Тоді ж глава церкви заявив, що, коментуючи війну Росії проти України, він не згадує президента РФ Володимира Путіна, тому що про роль цього політика «вже відомо».

А в серпні 2022 року папа під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної, назвавши її «невинною» жертвою війни: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!»

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.