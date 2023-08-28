МЗС України відреагувало на слова папи Римського про молодих росіян як «нащадків великої імперії»

Міністерство закордонних справ України 28 серпня відреагувало на виступ папи Римського Франциска перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Глава католицької церкви закликав російську католицьку молодь «не забувати про спадок… тієї імперії, великої освіченої», назвавши імена Петра Першого і Катерини Другої.

Офіційний Київ наголошує, що «саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».

«Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, якраз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва», – вказано в коментарі, поширеному речником МЗС України Олегом Ніколенком.

У відеозверненні до російської католицької молоді, оприлюдненому 25 серпня, папа Римський Франциск дослівно сказав таке: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

Папа Римський Франциск, який походить із Аргентини, вже не вперше виступає із заявами, які можна витлумачити як проросійські. Зокрема, в березні 2023 року в інтервʼю швейцарському телебаченню RSI очільник католицької церкви повторив свою оцінку, що конфлікти в усьому світі зараз становлять «світову війну». «Усі великі держави залучені. Поле бою – Україна. Там усі воюють», – сказав він.

У листопаді 2022 року понтифік сказав, що найбільш жорстокими в армії РФ є «ті, хто… не російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі». Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв після цього відвідав дипломатичну службу Святого престолу та заявив протест з приводу висловлювань папи.

Тоді ж глава церкви заявив, що, коментуючи війну Росії проти України, він не згадує президента РФ Володимира Путіна, тому що про роль цього політика «вже відомо».

А в серпні 2022 року папа під час загальної аудієнції на День незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної, назвавши її «невинною» жертвою війни: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!»

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.