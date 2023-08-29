Ватикан пояснив слова папи Франциска про «спадок великої імперії» Росії

Ватикан намагається вгамувати обурення після останньої заяви папи Франциска, наполягаючи на тому, що він ніколи не мав наміру заохочувати сучасну російську агресію в Україні, повідомляє агенція АР.



Прессекретар Ватикану Маттео Бруні сказав, що Франциск просто хотів похвалити позитивні аспекти духовної та культурної історії Росії, коли він хвалив російських імператорів Петра та Катерину Другу.



Франциск «безумовно не хотів звеличувати імперіалістичну логіку чи урядовців, які цитувалися для вказівки на певні історичні періоди», – сказав Бруні у заяві.

Після цього МЗС України зауважили, що «саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл».

Українська греко-католицька церква також виступила з критичною заявою через висловлювання папи Римського Франциска.

«Існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні – війни, яка щодня приносить смерть і руйнування для нашого народу», – йшлося в заяві глави УГКЦ Святослава.

У відеозверненні до російської католицької молоді, оприлюдненому 25 серпня, папа Римський Франциск дослівно сказав таке: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

Папа Римський Франциск, який походить із Аргентини, вже не вперше виступає із заявами, які можна витлумачити як проросійські. Зокрема, в березні 2023 року в інтервʼю швейцарському телебаченню RSI очільник католицької церкви повторив свою оцінку, що конфлікти в усьому світі зараз становлять «світову війну». «Усі великі держави залучені. Поле бою – Україна. Там усі воюють», – сказав він.

У листопаді 2022 року понтифік сказав, що найбільш жорстокими в армії РФ є «ті, хто… не російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі». Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв після цього відвідав дипломатичну службу Святого престолу та заявив протест з приводу висловлювань папи.

Тоді ж глава церкви заявив, що, коментуючи війну Росії проти України, він не згадує президента РФ Володимира Путіна, тому що про роль цього політика «вже відомо».

А в серпні 2022 року папа під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної, назвавши її «невинною» жертвою війни: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!»

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.