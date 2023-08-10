Зеленський запросив Вселенського патріарха до України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, повідомляє Офіс президента 10 серпня.

«Президент передав Вселенському Патріарху запрошення відвідати Україну. Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав Главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості», – повідомляє пресслужба.

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Як додає Офіс президента, сторони обговорили формулу миру України, а також повернення дітей, депортованих Росією.

Зеленський зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі в липні.

У березні Константинопольський (Вселенський) православний патріарх Варфоломій заявив, що керівництво Російської православної церкви (РПЦ) поділяє з російською владою відповідальність за можливі порушення в Україні. За словами патріарха, влада Росії «використовує церкву як інструмент для досягнення своїх політичних цілей».