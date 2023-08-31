Данілов показав «ефективне застосування» українських ракет (відео)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов показав «ефективне застосування» ракет українського виробництва.



«Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. «Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…». P. S. Тиха і співоча українська ніч…», – написав він у твіттері, долучивши відео.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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У ніч на 30 серпня Росія зазнала низки ударів БПЛА по об’єктах на своїй території. Цю атаку називають найбільшою з початку вторгнення РФ в Україну. Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі у Пскові. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Повідомлялося про знищення щонайменше чотирьох російських літаків Іл-76.