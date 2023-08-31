Російська ППО проґавила велику кількість БПЛА, бо зосередилась на захисті неба над Москвою – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що наслідком великої кількості пропущених російською системою ППО безпілотників у ході останньої великої атаки, стало те, що російські військові зосередились передусім на захисті неба над столицею РФ Москвою.

«Можливо, російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість українських безпілотників, які, як повідомляється, завдали удару по аеродрому Пскова. Українські безпілотники, які російська протиповітряна оборона збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви чи Псковської області і, напевно, не були частиною зусиль України з нанесення ударів по цілях в інших областях», – йдеться в огляді ISW.

В ISW кажуть: найімовірнішим наслідком проґавлених військовими РФ БПЛА є те, що вони вважали, «що українські сили мали намір завдати удару по Москві чи регіону навколо неї».

Сьогодні також британська розвідка заявила, що найбільша з початку вторгнення в Україну атака безпілотниками по Росії в ніч на 30 серпня є свідченням проблем у ППО РФ з виявленням і знищенням повітряних цілей.

У ніч на 30 серпня Росія зазнала низки ударів БПЛА по об’єктах на своїй території. Цю атаку називають найбільшою з початку вторгнення РФ в Україну. Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі у Пскові. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Повідомлялося про знищення щонайменше чотирьох російських літаків Іл-76.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.