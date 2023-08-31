Влада столиці РФ повідомила про збиття безпілотника у Підмосков’ї

Вранці 31 серпня мер російської столиці Москви Сергій Собянін повідомив, що у Воскресенському міському окрузі на південному сході Підмосков’я було збито безпілотник, що летів у напрямку Москви.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво затримали та скасували понад 40 рейсів. Це випливає із даних сервісу «Яндекс. Розклад» вранці 31 серпня. Причини скасування та затримки рейсів невідомі.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України влада російських регіонів повідомляла про атаки або появу безпілотників понад 500 разів. Наймасштабніша атака відбулася напередодні, 30 серпня.

Крім того, напередодні Міноборони РФ заявило про перехоплення дронів у Брянській області РФ та ракети в Криму.