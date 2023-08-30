Крим: Аксьонов заявив про збиту ракету на сході півострова

Призначений Росією глава Криму Сергій Аксьонов заявив про те, що у східній частині півострова було збито «українську ракету», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крилату ракету нібито збили силами протиповітряної оборони, стверджує голова Криму.

Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

Перед цим кримські паблики повідомили про звуки вибухів у Феодосії. За інформацією телеграм-каналів, було збито безпілотника, після чого виникла пожежа.

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Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що осколками збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі.

23 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в окупованому Криму було знищено російську ЗРК. Російська сторона це повідомлення не коментувала.