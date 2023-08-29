Крим: суд залишив чинним вирок кримському татарину за «фінансування» українського батальйону

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 29 серпня відбувся розгляд апеляційної скарги на вирок Аппазу Куртамету, якого звинуватили в нібито пожертвах учасникам добровольчих батальйонів України.

Як повідомляє «Кримський процес», за підсумками засідання за участю судді Дмитра Михайлова вирок залишили без змін.

Колегія Верховного суду Криму визнала один із доказів, врахованих під час розгляду справи в суді першої інстанції, неприпустимим, проте не побачила підстав для скасування вироку чи перегляду строку покарання.

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21 квітня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя засудив до семи років позбавлення волі кримського татарина Аппаза Куртамета за звинуваченням у фінансуванні українського добровольчого батальйону «Крим».

Кримськотатарська активістка Елмаз Киримли повідомляла у фейсбуці, що, за версією російського слідства, Куртамет нібито передав 500 гривень товаришеві, який, як він дізнався згодом, служить у батальйоні «Крим».

За даними Рефата Чубарова, 23 липня 2022 року Куртамет виїхав із селища Новоолексіївка окупованого Генічеського району Херсонської області до анексованого Криму до родичів. Відомо, що він благополучно прибув на російський пункт пропуску на адміністративний кордон між Кримом та Херсонською областю. На цьому зв’язок Куртамета із родичами перервався. Після цього його затримали російські силовики.