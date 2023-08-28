Кулеба про Єсипенка: «бракує засобів для вирішення питання цивільних заручників»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським у Празі відповів на запитання про позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка та інших політичних в’язнів, у тому числі й про кримських татар.

«Питання, цивільних в'язнів... є великим, великим болем. Щодня працюємо наш шляхами звільнення цих людей. Вони відрізняються від військовополонених, де можна зробити обмін. Але якщо робити обмін цивільними заручниками, то ви можете заохотити Росію брати більше цивільних заручників», – зазначив міністр, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Також він наголосив, що «міжнародній спільноті бракує засобів для вирішення проблеми цивільних заручників».

«Але ми будемо продовжувати шукати шляхів звільнення цих людей якнайскоріше. У цих конкретних справах залучення третіх сторін, «човникова дипломатія» з Росією є важливою. Бо для України доля людей, людське життя – це найбільший пріоритет», – підсумував міністр.

28 серпня Кулеба прибув до Чехії для підготовки парламентського засідання «Кримської платформи» 24 жовтня 2023 року в Празі.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай наголосив, що Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.