Чеський офіс Amnesty International запустив кампанію з написання листів Владиславу Єсипенку

Чеський офіс правозахисної організації Amnesty International запустив кампанію з написання листів українському журналісту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку, ув’язненому Росією. Це перша кампанія від чеського відділення організації у справі Єсипенка.

«Ми захоплюємося роботою журналіста Радіо Свобода і вважаємо її дуже важливою. Тому вирішили провести літню кампанію, щоб підтримати Владислава Єсипенка. Ми також знайшли повідомлення від його дружини, Катерини, що він відокремлений від сім’ї, тому листи дадуть йому змогу отримати якусь увагу ззовні», – зазначає у коментарі Радіо Свобода речниця Amnesty International в Чехії Люсі Грегорова.

За її словами, Amnesty International стежить за справою, тому раніше про Владислава Єсипенка говорили німецькі колеги. «На жаль, таких випадків – багато. Зазвичай кампанії організовують, коли відбуваються значні, драматичні зміни, наприклад, вирок або проблеми зі здоров’ям. Але ми, як Amnesty International Czech Republic, можемо вибрати й підняти деякі справи, які вважаємо важливими», – сказала Грегорова.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок. Пізніше з’ясувалося, що ФСБ затримала журналіста і звинуватила його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні і перевезенні боєприпасів».

16 лютого 2022 року Єсипенка засудили до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. 18 серпня того ж року вирок пом’якшили до п’яти років колонії. Сам журналіст повідомляв про катування струмом.

«Цією кампанією ми хочемо досягти двох речей. Перше: показати людям, які ув’язнили Владислава Єсипенка, що світ знає про цю людину і що з нею відбувається в ув’язненні. Інша річ – показати людині, що світ її не забув. Тобто це підтримка в’язня, а також тиск на тих, хто ув’язнив», – каже Люсі Грегорова.

Amnesty International повідомляє, що кожна листівка чи лист, які доходять до незаконно ув’язненого журналіста, роблять його щасливим.

«Кожен такий жест допомагає йому психологічно пережити несправедливе ув’язнення. Починається літо, надішліть листа, дайте Владиславу та його викрадачам знати, що вам не байдужа його доля», – йдеться в повідомленні на сайті організації.

«Ми ретельно працюємо з сім’ями, тому що не хочемо погіршити ситуацію для в’язня. Нас часто питають, чому деякі справи не оприлюднюються, але ми дотримуємо правила, чи хоче цього сім’я і це не зробить в’язню ще гірше», – додає Грегорова.

22 червня 2023 року чеський президент Петр Павел у своїй промові під час конференції «ЗМІ та Україна» нагадав про важливість підтримки свободи слова, атакож згадав ув’язненого Владислава Єсипенка.

«Свобода отримувати інформацію та ідеї, шукати їх та доносити. Свобода, яка досі значно обмежена в різних куточках світу, і за яку і сьогодні люди платять найвищу ціну. Троє журналістів Радіо Свобода наразі перебувають в ув’язнені: Ігор Лосик і Андрій Кузнечик у Білорусі та Владислав Єсипенко в окупованому Росією Криму», – сказав Петр Павел.