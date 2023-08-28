Звільнити Криму без боїв: що означає «дотиснути демілітаризацію Росії» у Криму політичним шляхом

Чи можна повернути Крим без боїв?

Президент Володимир Зеленський вважає, що коли Сили оборони України вийдуть на адмінмежу з окупованим Кримом, можна буде «дотиснути демілітаризацію Росії» в Криму політичним шляхом. Так, сказав президент, буде «менше жертв».

Що означає заява президента? Чи сподіваються у Києві на те, що Кремль погодиться віддати півострів без боїв? За яких умов це можливо і чи можливо взагалі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Корупція і державна зрада: що задумав Зеленський?

В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради, що діятиме до кінця воєнного стану, розповів президент Володимир Зеленський: «Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе».

Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці. Водночас, видання «Дзеркало тижня», з посиланням на свої джерела в ОП, повідомляє, що на Банковій хочуть аби корупцію розслідували не лише в НАБУ, а й в СБУ.

Яку небезпеку становить таке ініціатива і чи підтримає її Верховна Рада?

Куртки такі зимові. То корупції немає?

Куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали розслідувачі, повідомив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець.

Чи означає це, що усі питання щодо закупівель курток – зняті? Що про це каже Олексій Резніков?

Про це – в Свобода Live