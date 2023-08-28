«Дим над Маріуполем, ракетні удари по Києву»: що бачать астронавти США та Росії з космосу і як уживаються на МКС

Міжнародні космічні місії Crew-7 на борту корабля SpaceX Falcon 9 прибули на Міжнародну космічну станцію. Команда складається із американки Жасмін Могбелі, данця Андреаса Могенсена, японця Сатоші Фурукаві та росіянина Костянтина Борисова. Вони житимуть разом на борту МКС протягом шести місяців, проводитимуть плановий ремонт станції та експерименти.

Що бачать астронавти із земної орбіти над Україною, проти якої Росія уже 1, 5 роки веде широкомасштабну війну, застосовуючи усі засоби ураження, зокрема авіабомбардування та ракетні обстріли. І як уживаються в обмеженому просторі МКС астронавти із Заходу та Росії, у якій стверджують, що воюють «не з Україною, а з НАТО».

Попри припинення зв’язків у багатьох галузях і запровадження санкцій проти Кремля через повномасштабну війну проти України, співпраця у космосі між Заходом і Росією продовжується.

У лютому 2023 «Роскосмос» повідомив, що продовжує участь у проєктах на МКС до 2028 року.

Колишній астронавт NASA Террі Віртс у розповіді виданню Guardian згадує, як у січні 2015 року після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він разом із російським космонавтом Олександром Самокутяєвим дивився з МКС на темну ділянку на Землі – охоплену війною Донеччину, де спалахували червоні вогні від вибухів.

«Ми спостерігали з космосу, як людей вбиває російська війна, – розповів Віртс. – Ми обидва подивилися одне на одного. Це був похмурий момент. Але ми не сказали ні слова».

Відтоді, розповідає Віртс, стосунки між колегами почали погіршуватися, а сам Самокутяєв пізніше став депутатом Держдуми й палким прихильником війни президента Путіна.

«Як партнерсто з німецькими вченими у 1943-у»

Навіть попри незаконну анексію Криму у 2014 році і розв'язану війну на Донбасі, Європейське космічне агентство й NASA продовжили співпрацю із «Роскосмосом».

Це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедицію

Жити з росіянами на МКС, звідки буквально неможливо нікуди втекти, окрім як вийти у відкритий космос, – «це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедицію, – каже Віртс. – Це, в основному, те, що ми зараз робимо».

Канадський астронавт Боб Тірск, який був на станції у 2009 році, згадує: люди на МКС протягом їхніх місій живуть у шести кімнатах, з окремими житловими та робочими зонами для росіян та американців.

Чарльз Болден, колишній астронавт і керівник NASA з 2009 по 2017 рік, розповів виданню, що створення МКС було неможливим без міжнародної співпраці, що допомогло заощадити кошти й залучити зокрема російський досвід у космосі.

Адже мета станції – проведення тисяч експериментів на благо всього людства в унікальних умовах мікрогравітації, деякі з яких допомогли, до прикладу, у створенні сучасних вакцин проти раку.

Таким чином 25 років тому США та Росія – два найбільших партнери у створенні та оперуванні станцією, як пишуть оглядачі, уклали «шлюб» із залученням також інших країн.

У їхніх контрактах є положення, яке дозволяє будь-якому агентству залишити станцію із попередженням за рік, але немає положення про вигнання будь-кого іншого.

«Якщо захочете розлучитися, – каже Анатолій Зак, незалежний російський космічний репортер, який зараз живе в США, – це неможливо зробити не втративши космічну станцію», яка має надзвичайне значення для світу.

Погрози «Роскосмосу» і позиція космонавтів

Росіяни фактично почали погрожувати США після твіта президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловості, пише Guardian

Тоді ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, написав, що будь-яке блокування співпраці може означати, що «500-тонна» космічна станція може вийти на «неконтрольоване відхилення від орбіти і впасти на США чи Європу».

«МКС не літає над Росією, тому всі ризики на вас. Ви готові до них?», - написав він, пригрозивши відключити систему на станції, яка тримає її у космосі.

Але навіть такі заяви не припинили співпрацю Москви та Г'юстона.

Що стосується відносин між самими астронавтами, то американці визнають, що чимало росіян щиро підтримують Путіна і війну Росії проти України, адже вони є військовими, пройшли спеціальну ідеологічну підготовку, і навіть деякі колишні космонавти РФ виявили бажання піти на фронт і воювати в Україні.

«Декому з них повністю промили мізки. Це просто божевілля», – стверджує Скотт Келлі, колишній командир космічної станції, який повернув свою російську медаль за досягнення у космосі після вторгнення Кремля.

Загалом же навіть ті російські космонавти, які не підтримують агресію, бояться про це говорити. А самі колишні астронавти NASA кажуть, що намагаються уникати спілкування із росіянами, з якими вони провели довгий час у закритому просторі на МКС, – загалом і зокрема щодо політики чи війни.

Війна «крає серце»

Астронавти, які щойно повернулися з МКС, теж не хочуть багато говорити про атмосферу, яка панує на станції.

Одним з винятків стало публічне визнання жахів бомбардування Маріуполя росіянами.

Астронавт NASA Ванде Хей на своїй пресконференції після польоту в квітні 2022 року заявив, що війна «крає серце» і змусила всіх його членів екіпажу, включно з росіянами, почуватися «безсилими».

Як він сказав, вони обговорили це, а потім продовжили місію.

Його німецький колега Маттіас Маурер, який повернувся на Землю через місяць, описав, як бачив «величезні клуби диму над такими містами, як Маріуполь», і ракетні удари по Києву.

Ми всі були шоковані, російські колеги, американські колеги

«Ми обговорили це... Ми всі шестеро, семеро відразу погодилися, що це жахлива ситуація. Ми всі були шоковані, російські колеги, американські колеги – ніхто не міг зрозуміти, що там відбувається».

Водночас, пише Guardian, американці, європейці, росіяни та астронавти з інших країн змушені покладатися одне на одного у космосі, адже від цього часто залежать їхні життя і виконання усіх, покладених на них завдань із важливих для людства експериментів.

У статті використано також матеріали Reuters.