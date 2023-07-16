Через російський авіаудар по Херсонщині загинула жінка – ОГП

Через російський авіаудар по Херсонщині загинула жінка, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 16 липня близько 20:00 російські окупанти здійснили обстріл населеного пункту у Бериславській територіальній громаді.



«Під час ворожої атаки, травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька. Дані щодо травмованих уточнюються. Попередньо, російські військові завдали два удари керованими авіабомбами», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними правоохоронців, впродовж дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовані ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.