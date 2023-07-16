Через російський обстріл Херсонщини є поранені, загорілося поле з пшеницею – ОВА

Російські війська знову обстріляли Херсонщину, поранені дві людини, які перебували на власних подвір’ях, повідомляє обласна військова адміністрація.



«У селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога. А у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада додає, що масштаби збитків ще встановлюються.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.