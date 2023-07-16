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Через російський обстріл Херсонщини є поранені, загорілося поле з пшеницею – ОВА

Місцева влада ще встановлює масштаби збитків. Фото ілюстративне

Російські війська знову обстріляли Херсонщину, поранені дві людини, які перебували на власних подвір’ях, повідомляє обласна військова адміністрація.

«У селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога. А у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада додає, що масштаби збитків ще встановлюються.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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