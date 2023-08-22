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«Луна» розбилася об Місяць. Чому космічні агенції прагнуть досягти південного полюса супутника Землі?

Запуск російської ракети з станцією «Луна-25», яка прямувала на Місяць, але розбилась об поверхню супутника Землі 20 серпня 2023 року

Індійська космічна агенція намагається посадити космічний корабель на південний полюс Місяця. Ця місія може просунути космічні амбіції Індії та розширити знання про місячний водяний лід, потенційно один із найцінніших ресурсів Місяця.

Ось що відомо про наявність замерзлої води на Місяці – і чому космічні агентства та приватні компанії бачать у ній ключ до місячної колонії, місячного видобутку та потенційних місій на Марс.

Як вчені знайшли воду на Місяці?

Ще в 1960-х роках, до першої посадки американського «Аполлона», вчені припустили, що вода може існувати на Місяці. Зразки, які екіпажі «Аполлона» повернули для аналізу наприкінці 1960-х і на початку 1970-х років, виявилися сухими.

У 2008 році дослідники Університету Брауна переглянули ці місячні зразки за допомогою нової технології та виявили водень у крихітних кульках вулканічного скла.

У 2009 році прилад NASA на борту зонда Chandrayaan-1 Індійської агенції космічних досліджень виявив воду на поверхні Місяця.

Індійська ракет-носій піднімає космічний апарат Chandrayaan-3, прямуючи до Місяця. Костодром Сріхарікота на острові в індійському штаті Андра Прадеш. 14 липня 2023 року
Індійська ракет-носій піднімає космічний апарат Chandrayaan-3, прямуючи до Місяця. Костодром Сріхарікота на острові в індійському штаті Андра Прадеш. 14 липня 2023 року

У тому ж році інший зонд NASA, який потрапив на південний полюс, знайшов водяний лід під поверхнею Місяця.

Попередня місія NASA, Lunar Prospector 1998 року, знайшла докази того, що найвища концентрація водяного льоду була в затінених кратерах південного полюса.

Чому вода на Місяці важлива?

Вчених цікавлять скупчення стародавнього водяного льоду, тому що вони можуть надати дані про місячні вулкани та матеріал, який комети й астероїди доставили на Землю, і дати більше знань про походження океанів.

Якщо водяний лід існує в достатній кількості, він може бути джерелом питної води для дослідження Місяця та допоможе охолодити обладнання.

Його також можна розщепити, щоби виробляти водень для палива та кисень для дихання, підтримуючи місії на Марс або видобуток корисних копалин на Місяці.

Договір ООН про космос 1967 року забороняє будь-якій країні претендувати на право власності на Місяць. Однак, немає положення, яке б зупиняло комерційну діяльність.

Угоду Артеміди під керівництвом США, спрямовану на встановлення низки принципів дослідження Місяця та використання його ресурсів, підписали 27 держав.

Китай і Росія не підписали.

Що робить Південний полюс особливо складним?

Спроби висадки на Місяць раніше були невдалими.

Російський корабель «Луна-25» мав здійснити посадку на південному полюсі цього тижня, але вийшов з-під контролю під час наближення та розбився в неділю.

Співробітник підпиємства ракетно-космічної галузі «НПО імені С. Лавочкіна» біля автоматичної станції «Луна-25». Станція розбилась при зіткненні з поверхнею місяця 20 серпня 2023 року, втративши перед тим контроль з Центром управління
Співробітник підпиємства ракетно-космічної галузі «НПО імені С. Лавочкіна» біля автоматичної станції «Луна-25». Станція розбилась при зіткненні з поверхнею місяця 20 серпня 2023 року, втративши перед тим контроль з Центром управління

Південний полюс – далеко від екваторіального регіону, на який були спрямовані попередні місії, включно з висадкою екіпажу «Аполлона», – повний кратерів і глибоких траншей.

Індійське космічне агентство повідомило, що місія ISRO Chandrayaan-3 готова здійснити спробу приземлення в середу.

Попередня індійська місія в 2019 році не змогла безпечно приземлитися поблизу району, на який був націлений Chandrayaan-3.

І Сполучені Штати, і Китай запланували власні місії на південний полюс Місяця.

(Передрук матеріалу агенції Reuters)

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