Запуск ракети Falcon 9 з астронавтами зі США, ОАЕ та Росії скасували за дві хвилини до старту

НАSА та SpaceX перенесли запуск ракети Falcon 9 з астронавтами зі Сполучених Штатів, Об'єднаних Арабських Еміратів й Росії. Запуск у понеділок 27 люютого скасували за дві хвилини до старту польоту на Міжнародну космічну станцію.



Як повідомляє Голос Америки з посиланням на Національну космічну агенцію США, у центрі управління польотами виникла проблема із підтвердженням завантаження джерела запалювання для двигунів першого ступеня ракети.

«Я пишаюся тим, що команди НАСА і SpaceX зосереджені на гарантуванні безпеки Crew-6, – сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон. – Політ людини в космос є за своєю суттю ризикованою справою, і, як завжди, ми полетимо, коли будемо готові»

Наступна спроба відправити космічний корабель до МКС із командою Crew-6 запланована на 2 березня. Для приватної космічної компанії Ілона Маска це стане шостою місією ротації екіпажу МКС.

Астронавти НАСА Стівен Бовен і Воррен Гобург, Султан Алнеяді з Об'єднаних Арабських Еміратів і російський космонавт Андрій Федяєв проведуть на МКС шість місяців. На орбіті Землі вони планують проводити експерименти і збирати інформацію, щоб наблизити людство до здійснення місії на Марс. Зокрема, вони перевірятимуть вплив мікрогравітації на полум'я та імунітет, а також збиратимуть мікроорганізми за межами космічної станції.