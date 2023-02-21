Російський космічний корабель, ймовірно, був пошкоджений через зовнішній вплив – Роскосмос

Російський вантажний космічний корабель «Прогрес МС-21», який відстикувався від Міжнародної космічної станції і затонув у Тихому океані, ймовірно, зазнав пошкодження внаслідок зовнішнього впливу, повідомило 21 лютого російське космічне агентство «Роскосмос».

Про такі попередні дані Роскосмос оприлюднив у телеграмі вранці 21 лютого.

Російське космічне агентство додало, що на фотографіях видно отвори в кораблі в приблизно 12 міліметрів.

11 лютого російський космічний корабель почав втрачати тиск, що призвело до перенесення повернення на Землю двох російських космонавтів і астронавта США.

Пошкоджений космічний вантажний корабель «Прогрес МС-21» успішно зійшов з орбіти Міжнародної космічної станції 18 лютого, частини космічного корабля впали в Тихий океан.

Інцидент із «Прогресом МС-21» вже другий за останні місяці випадок із космічним кораблем, пристикованим до МКС. У грудні відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора корабля «Союз МС-22». Внаслідок цього на борту корабля різко підвищилася температура. Його вирішили не використовувати для повернення російсько-американського екіпажу на Землю.